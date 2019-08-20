Братьям Магомедовым ужесточили обвинение

Совладельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову ужесточили обвинение, добавив еще два эпизода мошенничества. Об этом во вторник, 20 августа сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Всего обвиняемым вменяется девять эпизодов мошенничества, а также организация преступного сообщества.

«Братьям Магомедовым предъявлено обвинение в окончательной редакции. Ущерб по делу теперь составляет свыше 11 млрд рублей вместо 2,5 млрд рублей», — цитирует агентство своего собеседника.

Еще один источник утверждает, что Магомеду Магомедову добавили ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»).

22 августа Следственный департамент МВД объявит о завершении следственных действий, после чего обвиняемые и их защита начнут ознакомление с материалами дела, которых насчитывается более 1 тыс. томов.

Братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых арестовали в Москве в конце марта 2018 года. Также под стражей находится гендиректор входящей в группу «Сумма» компании «Интекс» Артур Максидов, которого обвиняют в хищении почти 669 млн рублей. Ему во вторник также предъявили окончательное обвинение.

Магомед Магомедов утверждает, что юридически не имеет отношения к группе «Сумма», которая, по его словам, принадлежит его брату. Мужчина утверждает, что не общается с Зиявудином Магомедовым около шести лет. Тот, в свою очередь, обвинения отрицает и виновным себя не считает.

В январе следствие сообщило, что обвиняемыми по делу братьев Магомедовых проходят 16 человек, шестеро из которых скрываются.