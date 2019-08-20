Прямой эфир

Братьям Магомедовым ужесточили обвинение

0
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Совладельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову ужесточили обвинение, добавив еще два эпизода мошенничества. Об этом во вторник, 20 августа сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Новая цифра в «Сумме»: ущерб в деле Магомедовых вырос на 300 млн
Как развивается расследование в отношении дагестанских братьев-миллиардеров

Всего обвиняемым вменяется девять эпизодов мошенничества, а также организация преступного сообщества.

«Братьям Магомедовым предъявлено обвинение в окончательной редакции. Ущерб по делу теперь составляет свыше 11 млрд рублей вместо 2,5 млрд рублей», — цитирует агентство своего собеседника.

Еще один источник утверждает, что Магомеду Магомедову добавили ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»).

22 августа Следственный департамент МВД объявит о завершении следственных действий, после чего обвиняемые и их защита начнут ознакомление с материалами дела, которых насчитывается более 1 тыс. томов.

Братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых арестовали в Москве в конце марта 2018 года. Также под стражей находится гендиректор входящей в группу «Сумма» компании «Интекс» Артур Максидов, которого обвиняют в хищении почти 669 млн рублей. Ему во вторник также предъявили окончательное обвинение.

Магомед Магомедов утверждает, что юридически не имеет отношения к группе «Сумма», которая, по его словам, принадлежит его брату. Мужчина утверждает, что не общается с Зиявудином Магомедовым около шести лет. Тот, в свою очередь, обвинения отрицает и виновным себя не считает.

В январе следствие сообщило, что обвиняемыми по делу братьев Магомедовых проходят 16 человек, шестеро из которых скрываются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мосгорсуд выпустил из СИЗО фигуранта дела братьев Магомедовых
Замглавы ФСИН рассказал об отсутствии претензий к начальнику «Крестов»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019