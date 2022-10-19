Прокурор запросил 24 года колонии для владельца группы «Сумма» Магомедова

Государственное обвинение просит приговорить к 24 годам колонии строгого режима владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, обвиняемого в хищении 11 млрд рублей, передает 19 октября из зала Мещанского суда Москвы корреспондент «Известий».

«Прошу признать виновным и назначить наказание в виде 24 лет лишения свободы», — сказал прокурор.

Также он попросил оштрафовать фигуранта на 1,5 млн рублей.

Для брата бизнесмена экс-сенатора Магомеда Магомедова прокурор попросил 21 год колонии и такую же сумму штрафа.

Бывшего руководителя компании «Интэкс», входящей в структуры «Суммы», Артура Максидова прокурор попросил приговорить к 18 годам, к такому же сроку — экс-гендиректора АО «Объединенная зерновая компания» Сергея Полякова.

Всего по уголовному делу проходят шесть подсудимых. В рамках дела заявлены иски почти на 11 млрд рублей, поэтому прокурор предложил оставить имущество и недвижимость под арестом, а затем конфисковать его.

Суд рассматривает уголовное дело с весны 2021 года. Весной 2022 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ и взыскал с Магомедовых $750 млн в пользу государства.

По версии следствия, в частности, в период с 2014 по 2017 год сотрудники организации «Стройновация» (входит в группу компаний «Сумма», 11 июля 2019 года была признана банкротом) не использовали по целевому назначению денежные средства, которые выделялись на выполнение работ по госконтрактам. Злоумышленники перечисляли средства на счета компаний, входящих в «Сумму».

Также не позднее 2010 года обвиняемые создали в столице преступное сообщество, которое причастно к крупным финансовым махинациям, ущерб от которых составил порядка 11 млрд рублей.

Магомедовых арестовали в Москве в конце марта 2018 года. Им предъявлено обвинение в совершении преступлений по нескольким статьям УК РФ: «Организация преступного сообщества и участие в нем», «Мошенничество в особо крупном размере», «Растрата в особо крупном размере». Максидова обвинили в хищении почти 669 млн рублей.

В августе 2019 года братьям ужесточили обвинение, добавив еще два эпизода мошенничества. Летом 2021 года сообщалось, что компанию группы «Сумма» заподозрили в новой афере на 7 млрд.