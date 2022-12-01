Суд огласил приговор братьям Магомедовым

Суд в Москве огласил приговор основателю группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и его брату, бывшему члену Совета Федерации Магомеду Магомедову, по делу о создании преступного сообщества и многомиллиардных хищениях бюджетных средств. Об этом 1 декабря сообщает корреспондент «Известий» из зала заседания.

Оба брата будут отбывать сроки в колониях строгого режима. Зиявудин получил 19 лет колонии со штрафом в 2,5 млн рублей, а его брат Магомед — 18 лет и аналогичный штраф в размере 2,5 млн рублей. Зиявудин лишен государственных наград. Кроме того, суд удовлетворил иски трех потерпевших к фигурантам на сумму в 3,6 млрд рублей. Иск Генпрокуратуры будет рассмотрен отдельно. Полное оглашение приговора заняло более пяти дней.

Государственное обвинение попросило суд приговорить Зиявудина Магомедова к 24 годам колонии строгого режима со штрафом 1,5 млн рублей, а Магомеда Магомедова — к 21 году колонии строгого режима со штрафом в 1,5 млн рублей.

25 ноября Мещанский суд признал братьев Магомедовых виновными в создании преступного сообщества для получения финансовой выгоды. Как следует из приговора, группировка была структурирована и имела иерархический порядок. Его целью было хищение денежных средств государственного и региональных бюджетов.

Братья Магомедовы были задержаны в марте 2018 года. Они обвиняются в создании преступного сообщества, особо крупных хищениях и растрате. В уголовном деле идет речь о девяти эпизодах хищений на общую сумму 11 млрд рублей. Магомеду Магомедову также вменяется незаконное приобретение и хранение оружия.

Как установило следствие, в период с 2014 по 2017 год сотрудники организации «Стройновация» (входит в группу компаний «Сумма», признанную банкротом в июле 2019 года) не использовали по целевому назначению денежные средства, которые выделялись на выполнение работ по госконтрактам. Злоумышленники перечисляли средства на счета компаний, входящих в «Сумму». Также не позднее 2010 года обвиняемые создали в столице преступное сообщество, которое причастно к крупным финансовым махинациям.

Суд рассматривал уголовное дело с весны 2021 года. Весной следующего года Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ и взыскал с Магомедовых $750 млн в пользу государства. Всего фигурантами по делу проходят порядка 20 человек.