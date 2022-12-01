«Эстафета Памяти» связала три поколения на Земле и достигла космических высот

В канун Дня неизвестного солдата по инициативе «Российской газеты» побывавший в космосе штандарт 354-й Калинковичской Краснознаменной ордена Ленина и ордена Суворова стрелковой дивизии доставлен в Пензу на встречу с ветераном-фронтовиком Александром Константиновичем Дручковым.

В послевоенные годы этот раритет был как знамя для совета ветеранов соединения — от ушедших фронтовиков его передавали живым. А детям и внукам завещали: когда нас не останется, передать штандарт на вечное хранение в краеведческий музей Гагарина в Гжатске.

А накануне, 30 ноября, в Пензе состоялась встреча инициаторов акции «Эстафета Памяти: на земле, в космосе и наших сердцах» с учителями и школьниками, участниками сеанса прямой связи с МКС, с родными и близкими погибших фронтовиков, с поисковиками, краеведами, волонтерами, чьи деды и прадеды защищали Родину от врага в составе других частей и соединений.

Завершится «Эстафета Памяти» торжественной передачей дивизионного штандарта в экспозицию Объединенного мемориального музея-заповедника Ю.А. Гагарина на вечное хранение. Это произойдет 9 марта 2022 года — в день рождения первого космонавта Земли на торжественном открытии юбилейных Гагаринских чтений.

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