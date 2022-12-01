Еврокомиссия отказалась извиняться перед Киевом за сообщение о потерях ВСУ

Еврокомиссия (ЕК) не станет извиняться перед Киевом за публикацию данных о 100 тыс. погибших солдатах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом 1 декабря заявила официальный представитель ЕК Дана Спинант на пресс-конференции в Брюсселе.

«Не было необходимости в извинениях, мы объяснили в соцсетях контекст и причины. Мы добиваемся с Украиной общих целей», — приводят ее слова «РИА Новости».

Накануне, 30 ноября, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что с начала специальной военной операции погибло свыше 100 тыс. украинских военных. Позднее из видеообращения главы ЕК пропала часть о потерях украинских военных во время спецоперации.

ЕК подтвердила, что из видеообращения фон дер Ляйен был вырезан соответствующий фрагмент. Там отметили, что такое решение принято в связи с «неточностью цифр».

В тот же день советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин допустил, что озвученные фон дер Ляйен данные, скорее всего, правдивы. Он указал на то, что Украина неоднократно проводила мобилизацию, и выразил мнение, что Киеву «просто не жалко этого призывного ресурса».

Еще в начале сентября генерал ВСУ, бывший первый заместитель командующего сил специальных операций армии Сергей Кривонос заявил, что Киев потерял убитыми в спецоперации сотни тысяч человек.

Специальная операция России по защите мирных жителей Донбасса, которая началась 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне участившихся обстрелов в регионе со стороны украинских войск.

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