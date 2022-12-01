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Песков заявил, что РФ осуждает попытки Запада учредить трибуналы по событиям на Украине

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Любые попытки Запада создать «трибунал» по Украине будут осуждаться российской стороной. Об этом заявил в беседе с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 1 декабря.

Он уточнил, что такие попытки не будут иметь легитимности, не примутся Россией и будут осуждены.

Вместе с этим Песков указал на то, что российские следователи ведут напряженную и кропотливую работу по фиксации всех преступлений киевского режима. Так, указал представитель Кремля, специалисты Следственного комитета (СК) России делают это «фактически на ежечасной основе».

Представитель Кремля также обратил внимание на важность присоединить к расследованию данные о тех преступлениях Киева, которые совершались с 2014 года. При этом критической реакции со стороны Запада на это, к сожалению, Россия так и не видела, отметил Песков.

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О создании так называемого трибунала по Украине неоднократно заявляли представители западных стран, которые выражают поддержку киевским властям.

Так, накануне стало известно, что Франция начала работу по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине. При этом Париж поддерживает расследования украинских органов правосудия и Международного уголовного суда в Гааге для привлечения к ответственности виновных.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в тот же день заявил, что инициатива Еврокомиссии (ЕК) о создании некоего трибунала по Украине под эгидой ООН стала попыткой придать беззаконию в отношении России некую форму легитимности. По его словам, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости использовать замороженные российские активы для выплат репараций Киеву.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла о том, что Москва примет адекватные меры в ответ, если дело дойдет до конфискации российских активов или собственности российских граждан в Европейском союзе.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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