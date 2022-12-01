Реклама
Прямой эфир
Мир
Воздушную тревогу объявили в ряде регионов на юго-востоке Украины
Общество
В Москве скончался внук Корнея Чуковского
Экономика
Путин поздравил «Росатом» с юбилеем
Мир
Лукашенко рассказал о росте числа провокаций рядом с границей Белоруссии
Общество
Уголовное дело возбудили после аварийной посадки вертолета под Омском
Мир
Лавров указал на возвращение НАТО к приоритетам холодной войны
Мир
На базе ВВС в Испании обнаружили посылку с бомбой
Авто
АвтоВАЗ возобновит производство Lada Largus в 2023 году
Политика
Лавров заявил о невозможности восстановления прежних отношений с Западом
Мир
Жители Украины начали воровать генераторы
Происшествия
В Иловайске более 4 тыс. абонентов остались без газа из-за обстрелов со стороны ВСУ
Мир
Лавров уличил ОБСЕ в участии в корректировке огня по Донецку и Луганску
Сюжет:

В Кремле рассказали о работе СК по фиксации преступлений киевского режима

Песков: российские следователи ведут напряженную работу по фиксации преступлений киевского режима
0
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 декабря заявил, что российские следователи ведут напряженную работу по фиксации преступлений киевского режима.

«Очень важно к этому всему присовокупить информацию и данные о тех преступлениях, которые совершались режимом с 2014 года и на которые мы тоже, к нашему сожалению, не видели критической реакции со стороны так называемого коллективного Запада», — сказал он.

«Эти ребята не отступят»
Бойцы Донецкой Республики не только отражают атаки противника, но и добиваются успехов на фронте

Песков подчеркнул, что данная работа Следственного комитета (СК) ведется на ежедневной и практически ежечасной работе.

В середине ноября глава СК Александр Бастрыкин сообщил, что следователями было возбуждено свыше 2 тыс. уголовных дел о преступлениях украинских вооруженных формирований с 2014 года.

В начале октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Вооруженные силы Украины безнаказанно убивали жителей Донбасса только потому, что люди отказались поддерживать неонацистский режим.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022