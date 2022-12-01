В Кремле рассказали о работе СК по фиксации преступлений киевского режима

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 декабря заявил, что российские следователи ведут напряженную работу по фиксации преступлений киевского режима.

«Очень важно к этому всему присовокупить информацию и данные о тех преступлениях, которые совершались режимом с 2014 года и на которые мы тоже, к нашему сожалению, не видели критической реакции со стороны так называемого коллективного Запада», — сказал он.

Песков подчеркнул, что данная работа Следственного комитета (СК) ведется на ежедневной и практически ежечасной работе.

В середине ноября глава СК Александр Бастрыкин сообщил, что следователями было возбуждено свыше 2 тыс. уголовных дел о преступлениях украинских вооруженных формирований с 2014 года.

В начале октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Вооруженные силы Украины безнаказанно убивали жителей Донбасса только потому, что люди отказались поддерживать неонацистский режим.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине.

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