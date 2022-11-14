СК возбудил свыше 2 тыс. уголовных дел о преступлениях Украины с 2014 года

Более 2 тыс. уголовных дел о преступлениях украинских вооруженных формирований было возбуждено Следственным комитетом (СК) России с 2014 года. Об этом заявил глава ведомства Александр Бастрыкин, выступая с лекцией для студентов МГИМО 14 ноября.

«С 2014 года возбуждено уже более 2 тыс. уголовных дел, в том числе в отношении представителей военного и политического руководства Украины, членов радикальных националистических объединений, а также представителей украинских силовых структур», — сообщил он.

Более того, за это время было допрошено более 240 тыс. человек, которые так или иначе фигурируют в делах.

Бастрыкин указал на то, что следователи тщательно фиксируют каждое преступление со стороны Украины в отношении мирного населения и российских военнослужащих.

В начале октября глава СК сообщал о завершении расследования более 100 уголовных дел в отношении украинских формирований. По словам Бастрыкина, преступления произошли на территории Донбасса и Украины. Он отметил, что работа в этом направлении будет продолжена. По его словам, сначала следователи СК РФ закрепляют доказательства, после чего передают уголовные дела своим коллегам из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) для проведения судебных заседаний.

Также в начале октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) безнаказанно убивали жителей Донбасса только потому, что жители региона отказались поддерживать неонацистский режим. Он отметил, что со стороны киевского режима растут реальные угрозы жизням и безопасности людей на почве национальной, языковой и религиозной идентичности.

В конце сентября сообщалось, что сотрудники СК России вычислили еще одного командира ВСУ, причастного к обстрелам мирных жителей Донбасса. В отношении подозреваемого Ивана Винника возбуждено уголовное дело по ст. 356 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»).

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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