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Украинский пленный сообщил о запугивании солдат пытками со стороны российских военных

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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В Вооруженных силах Украины (ВСУ) пугают солдат пытками, которые им якобы придется вынести со стороны российских военных в случае попадания в плен. Об этом 1 декабря рассказал пленный украинский боевик из 113-й отдельной бригады территориальной обороны Александр Лазаренко.

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«Нас «настращали», что в плену убьют. Пальцы мне будут отрезать. А мне сегодня ребята (российские военные. — Ред.) воды дали, тушенки и чай налили», — цитирует пленного «РИА Новости».

По словам Лазаренко, после подобных рассказов от своего командования, когда он уже попал в плен, то даже просил российских военных «расстрелять его при попытке к бегству», так как испугался возможных пыток.

Лазаренко рассказал, что находился на участке фронта вдоль трассы Сватово — Кременная и попал в плен, когда пошел с сослуживцем за водой, а оказался под огнем артиллерии, из-за чего перепутал направление движения, добавляет «Газета.Ru».

Подразделение Лазаренко с апреля 2022 несло службу в Харьковской области в глубоком тылу. Но затем всю роту 125-го батальона теробороны направили в Луганскую Народную Республику (ЛНР) на участок фронта вдоль трассы Сватово — Кременная. Там он с сослуживцами рыл блиндажи и окопы на переднем крае, зачастую находясь под артиллерийским обстрелом российских войск.

Минобороны России 18 ноября заявили, что сдавшиеся в плен украинские военнослужащие содержатся в соответствии со всеми требованиями Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Так в ведомстве прокомментировали новые видеозаписи убийства украинскими боевиками российских военнопленных. В Минобороны заключили, что перед народами России и Украины, а также перед судом истории киевскому режиму придется ответить за каждого убитого пленного.

Журналист крупнейшей немецкой ежедневной газеты Bild Джулиан Рёпке призвал расследовать инцидент с расстрелом российских пленных украинскими военными. 12 ноября в одном из Telegram-каналов украинских неонацистов опубликовали видео, на котором видны тела по меньшей мере 11 российских пленных солдат. На кадрах видно, что убитые безоружны.

19 ноября в распоряжении «Известий» оказалось видео с одним из взятых в плен под селом Макеевка украинских боевиков Виталием Линчевским. Он рассказал об условиях содержания и хорошем отношении со стороны российский военнослужащих: «С утра каша, на обед суп, каша и вечером чай. Никто не обижает». Он также призвал не сопротивляться российским силам украинских военнослужащих, которые находятся вблизи села Водяное.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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