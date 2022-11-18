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Минобороны сообщило о содержании пленных ВСУ согласно Женевской конвенции

Минобороны: пленные ВСУ содержатся по требованиям Женевской конвенции
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие содержатся в соответствии со всеми требованиями Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Об этом 18 ноября заявили в Минобороны России.

Обмен по пунктам: из плена возвращены 107 российских военнослужащих
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Так в ведомстве прокомментировали новые видеозаписи убийства украинскими боевиками российских военнопленных.

Это подтверждает сущность нынешнего киевского режима во главе с президентом Владимиром Зеленским и тех, кто его защищает и поддерживает, отметили в Минобороны.

«Намеренное и методичное убийство выродками ВСУ прямыми выстрелами в голову более 10 обездвиженных российских военнослужащих никому не удастся представить в качестве «трагического исключения» на фоне якобы всеобщего соблюдения киевским режимом прав военнопленных», — говорится в заявлении Минобороны.

По данным ведомства, расстрел российских военных стал не первым и не единичным военным преступлением Киева. Там указали на то, что это распространенная практика в ВСУ, активно поддерживаемая киевским режимом и «в упор не замечаемая его западными покровителями».

В Минобороны заключили, что перед народами России и Украины, а также перед судом истории киевскому режиму придется за каждого убитого пленного.

Ранее в пятницу журналист крупнейшей немецкой ежедневной газеты Bild Джулиан Рёпке призвал расследовать инцидент с расстрелом российских пленных украинскими военными. 12 ноября в одном из Telegram-каналов украинских неонацистов опубликовали видео, на котором видны тела по меньшей мере 11 российских пленных солдат. На кадрах видно, что убитые безоружны.

12 ноября один из освобожденных из украинского плена российских солдат рассказал об изощренных пытках сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). Так, силовики сковывали наручниками и били по спине россиян, а также держали их в неудобных позах.

В тот же день освобожденные из украинского плена военные рассказали, что сотрудники СБУ по несколько часов пытали их электрическим током.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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