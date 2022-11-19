Взятый в плен под Макеевкой боевик ВСУ рассказал о хороших условиях содержания

В распоряжении «Известий» оказалось видео с одним из взятых в плен под селом Макеевка украинских боевиков Виталием Линчевским. Он рассказал об условиях содержания и хорошем отношении со стороны российский военнослужащих.

«<...>Здесь кормят хорошо. Три раза питание: с утра каша, на обед суп, каша и вечером, чай. Никто не обижает, всё нормально. У меня тут все хорошо», — рассказал Линчевский.

Он также призвал не сопротивляться российским силам украинских военнослужащих, которые находится в приграничной зоне вблизи села Водяное. «Парни, не сопротивляйтесь, тут спокойно, никто не оскорбляет», — добавил украинский военный.

Накануне журналист крупнейшей немецкой ежедневной газеты Bild Джулиан Рёпке призвал расследовать инцидент с расстрелом российских пленных. Так, 12 ноября в одном из Telegram-каналов украинских неонацистов появилось видео, на котором зафиксированы тела по меньшей мере 11 российских пленных солдат. На кадрах видно, что убитые безоружны. Предположительно, военнослужащие подверглись массовой казни в Макеевке Луганской Народной Республики (ЛНР).

В Минобороны РФ 18 ноября заявили, что украинские боевики совершили намеренное убийство выстрелами в голову попавших в плен российских военнослужащих. В военном ведомстве подчеркнули, что это не единичное преступление, а «распространенная практика» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и жестоком обращении с военнопленными. Сейчас, как добавили в СК РФ, принимаются меры к идентификации лиц, снявших видео.

Офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что военнопленных расстреляли солдаты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. В этот же день глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что имена убийц пленных российских военнослужащих известны, они будут найдены и понесут наказание по всей строгости военного времени.

В Организации Объединенных Наций (ООН) призвали к проведению расследования всех сообщений об убийстве российских военнопленных и привлечению виновных к ответственности.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских боевиков.

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