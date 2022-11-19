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В ООН призвали к расследованию сообщений об убийстве российских военнопленных

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Lev Radin
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В Организации Объединенных Наций призвали к проведению расследования всех сообщений о нарушении прав человека и привлечению виновных к ответственности. Таким образом в субботу, 19 ноября, заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак прокомментировал обращение омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой с просьбой разобрать видеозапись с убийством российских военнопленных.

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«Мы призывали все стороны конфликта тщательно расследовать все сообщения о имеющихся нарушениях прав человека, а также привлекать виновных к ответственности», — сообщил Хак в беседе с «РИА Новости».

12 ноября в одном из Telegram-каналов украинских неонацистов опубликовали видео, на котором зафиксированы тела по меньшей мере 11 российских пленных солдат. На кадрах видно, что убитые безоружны. Предположительно, военнослужащие подверглись массовой казни в Макеевке Луганской Народной Республики (ЛНР).

В Минобороны РФ 18 ноября заявили, что украинские боевики совершили намеренное убийство выстрелами в голову попавших в плен российских военнослужащих. В военном ведомстве подчеркнули, что это не единичное преступление, а «распространенная практика» вооруженных сил Украины (ВСУ).

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и жестоком обращении с военнопленными. Сейчас, как добавили в СК РФ, принимаются меры к идентификации лиц, снявших видео.

Офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что военнопленных расстреляли солдаты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. В этот же день глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что имена убийц пленных российских военнослужащих известны, они будут найдены и понесут наказание по всей строгости военного времени.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских боевиков.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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