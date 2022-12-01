ЭКС-глава ЦРУ назвал переговоры с Россией финальной точкой конфликта на Украине

В планы США и стран Европы по поводу окончания конфликта на Украине входят переговоры с Россией. Об этом заявил 30 ноября в интервью немецкой газете Tagesspiegel бывший глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус.

«Боевые действия на Украине закончатся путем переговоров. <...> Однако ни [президент России] Владимир Путин, ни [президент Украины] Владимир Зеленский не готовы начать переговоры в данный момент. <...> Когда время придет, лидеры США, ЕС, Великобритании и других стран будут работать с Украиной и Россией над созданием и реализацией решения», — сообщил Петреус.

Он отметил, что Запад при этом продолжит поддерживать Украину, и пригрозил России продолжением экономического давления.

30 ноября член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что, если бы США не оказывали военную помощь Украине, цели российской спецоперации уже были бы достигнуты.

Таким образом он прокомментировал слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о том, что Украина должна начать переговоры с Россией, заняв позицию силы. Такой цели планируют добиться в США.

Ранее в этот день замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия и США не ведут диалог по ситуации на Украине, однако периодически обмениваются «сигналами» о происходящем.

10 ноября глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон ждет от Москвы сигналов о готовности к переговорам по Украине. Между тем бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор подчеркнул, что американские и украинские власти договорились создать видимость желания Киева вступить в мирные переговоры с Россией.

Москва не раз отмечала свою открытость к диалогу с Киевом, который сам же отказался от переговоров, закрепив отказ законодательно.

26 октября президент РФ Владимир Путин назвал Украину инструментом внешней политики США. Глава государства также указал на потерю суверенитета этой страны.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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