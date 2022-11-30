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В Госдуме назвали причину отказа Украины от мирных переговоров с Россией

Депутат Белик: если бы не действия США, цели спецоперации на Украине уже были бы достигнуты
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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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Если бы США не оказывали военную помощь Украине, цели российской спецоперации уже были бы достигнуты. Об этом 30 ноября заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Таким образом он прокомментировал слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о том, что Украина должна начать переговоры с Россией, заняв позицию силы, такой цели планируют добиться в США.

«США ничем не удивили в данном случае, они скоро уже год как оказывают военную помощь Украине, при это пытаясь постоянно говорить о том, что нужен мир, нужно прийти к компромиссу, но слова от дел у них отличаются. Если бы США этого не делали, наши цели в спецоперации были бы достигнуты, и заключено мировое соглашение на наших условиях. На других условиях мы этого делать не будем», — приводит слова Белика «Дума ТВ» для «Известий».

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Ранее в этот день замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия и США не ведут диалог по ситуации на Украине, однако периодически обмениваются «сигналами» о происходящем.

10 ноября глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон ждет от Москвы сигналов о готовности к переговорам по Украине. Между тем бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор подчеркнул, что американские и украинские власти договорились создать видимость желания Киева вступить в мирные переговоры с Россией.

Москва не раз отмечала свою открытость к диалогу с Киевом, который сам же отказался от переговоров, закрепив отказ законодательно.

26 октября президент РФ Владимир Путин назвал Украину инструментом внешней политики США. Глава государства также указал на потерю суверенитета этой страны.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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