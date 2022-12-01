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Захарова оценила новую эмблему телеканала «Дождь»

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Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в среду, 30 ноября, прокомментировала изменение логотипа телеканала «Дождь» (телеканал признан СМИ-иноагентом в РФ).

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Раньше логотип телеканала был окрашен в розовый цвет. Теперь новая эмблема окрашена в цвета радуги и напоминает ЛГБТ-флаг.

«Раньше оставалось загадкой, почему название канала на букву «д», а символом стала буква «ж». Только сейчас поняла», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Телеканал решил на неделю сменить цвет своего логотипа, после того как Совфед одобрил принятие пакета законов о запрете ЛГБТ-пропаганды в России. Согласно закону, теперь административная ответственность за пропаганду ЛГБТ будет наступать за совершение таких действий в отношении лиц любого возраста, а не только в отношении несовершеннолетних, как это было предусмотрено до принятия закона.

24 ноября Госдума РФ приняла в третьем чтении закон о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии. Документ был поддержан единогласно. Уточнялось, что закон вводит прямой запрет пропаганды ЛГБТ и трансгендерности, а также педофилии, демонстрации ЛГБТ среди несовершеннолетних, побуждающей детей к смене пола. Запрещена такая пропаганда в интернете, в том числе в играх, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кинематографе, рекламе. Подчеркивается, что также запрещено продавать товары с соответствующей информацией.

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