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ЕС пригрозил Маску запретить Twitter при несоблюдении правил

Financial Times: ЕС пригрозил Маску запретить Twitter, если платформа не будет соблюдать правила
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Фото: REUTERS/Dado Ruvic
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Евросоюз пригрозил владельцу Twitter Илону Маску запретить социальную сеть в случае, если платформа не будет соблюдать правила ЕС о модерации контента. Об этом в среду, 30 ноября, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источник.

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Отмечается, что еврокомиссар Тьерри Бретон, отвечающий за реализацию цифровых законов ЕС, озвучил Маску угрозу в ходе видеовстречи ранее в этот день.

По данным издания, Бретон указал Маску на необходимость придерживаться списка правил ЕС. Он включает в себя создание четких критериев, по которым пользователи могут быть заблокированы, а также отказ от «произвольного» восстановления заблокированных пользователей, «агрессивное» преследование дезинформации и согласие на «обширный независимый аудит» платформы к следующему лету.

Предпринимателя предупредили, что, если не придерживаться этих правил, Twitter рискует нарушить новый закон ЕС о цифровых услугах, что приведет к его запрету на территории Евросоюза или штрафу в размере до 6% от глобального оборота.

Как отметили собеседники газеты, Маск счел закон «очень разумным» и заявил, что он должен применяться во всем мире.

Помимо этого, Бретон призвал Маска применить строгие правила в отношении рекламы, среди которых запрет на «таргетирование» детей и всех пользователей на основе «чувствительной информации», например религиозных и политических убеждений.

Ранее, 29 октября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Евросоюза запутались в своих же правилах, говоря об ограничениях для Twitter на территории Европы. Она призвала ЕС продемонстрировать правила, на которые он ссылается.

25 ноября Маск анонсировал «амнистию» для заблокированных аккаунтов в Twitter. Они будут разблокированы при условии, что они не связаны с нарушением закона или рассылкой спама.

В прошлом месяце предприниматель распустил совет директоров соцсети и пообещал либерализовать редакционную политику платформы, которую часто критиковали за жесткое цензурирование. При этом бизнесмен допустил возможность банкротства социальной сети, если в следующем году «она не сможет зарабатывать больше денег, чем тратит».

Илон Маск возглавил Twitter 28 октября. Решение о приобретении компании он объяснил тем, что для будущего цивилизации важно иметь цифровую площадку, на которой «может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере». Сделка обошлась предпринимателю в $44 млрд.

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