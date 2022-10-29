Захарова уличила власти ЕС в путанице из-за слов о Twitter

Власти Евросоюза запутались в своих же правилах, говоря об ограничениях для Twitter на территории Европы. Об этом 29 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вообще они все уже коллективно запутались, если не сказать, помешались со своими «правилами», доминирование которых довело до полного абсурда закон и право. Если ссылаетесь на «правила» — продемонстрируйте их. Если много лет убеждали всех в невозможности ограничения свободы слова — будьте верны своим словам. Если первое и второе является догмой, то она должна быть таковой в первую очередь для ее творцов», — написала она в Telegram.

В своем сообщении Захарова сослалась на слова еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, который сообщил предпринимателю Илону Маску, что в Евросоюзе Twitter будет работать в соответствии с местными правилами.

27 октября Маск, являющийся также совладельцем компаний Tesla и SpaceX, возглавил Twitter. Свои посты оставили генеральный директор Twitter Параг Агравал и финансовый руководитель Нед Сегал.

Ранее, 26 октября, Маск побывал в штаб-квартире Twitter в Сан-Франциско. Он опубликовал видео, на котором идет в офис с кухонной раковиной. Также стало известно, что Маск поменял описание своего профиля в Twitter, теперь он «главный по твитам».

До этого, 25 октября, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Маск планирует 28 октября закрыть сделку по покупке компании Twitter. По данным агентства, такое заявление прозвучало в ходе видеоконференции предпринимателя с банкирами, которые помогают финансировать сделку.

При этом 20 октября газета The Washington Post сообщила о намерении Маска уволить 75% сотрудников Twitter в случае его приобретения. Однако позднее агентство Bloomberg выяснило, что предприниматель не собирается этого делать.

Twitter принял предложение Илона Маска о покупке компании за $44 млрд 5 октября. Предполагалось, что сделка будет закрыта в течение нескольких недель. Маск за день до этого предложил Twitter возобновить сделку по приобретению компании по цене в $54,2 за акцию. Агентство Bloomberg сообщило, что на этом фоне акции Twitter подскакивали на 18%. Акционеры Twitter одобрили сделку по продаже компании предпринимателю.

Илон Маск в конце апреля заявил о покупке социальной сети, но 13 мая рассказал, что сделка по приобретению Twitter приостановлена. Предприниматель заявлял, что ему предоставили ложные данные о количестве фейковых аккаунтов. Он собирался провести оценку данных по собственной методологии.