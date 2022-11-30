Оппозиция в Кишиневе вышла на митинг против роста цен на электричество
Сторонники и представители Партии коммунистов и партии «Шор» 30 ноября пикетируют в Кишиневе здание Национального агентства по урегулированию в энергетике (НАРЭ).
НАРЭ в среду утвердило новый тариф на электричество, для бытовых потребителей он вырос в среднем на 20%. Протестующие пришли к зданию агентства, чтобы выразить недовольство этим решением.
«Мы не верим министрам, руководителям страны, они настолько себя дискредитировали, что ни у одного человека в Молдавии не появляется в голове мысли о том, что он защищен», — заявил на митинге депутат горсобрания Кишинева Юрий Кузнецов.
Он отметил, что чиновники, которые принимают решения о повышении цен и тарифов, не знают, как на самом деле живет народ.
На прошлой неделе оппозиционный молдавский политик Илан Шор заявил, что действия нынешнего руководства Молдавии нанесли стране финансовый ущерб и спровоцировали энергетический кризис.
В свою очередь ранее в ноябре президент Молдавии Майя Санду заявила, что в стране ожидается усугубление энергетического и экономического кризиса. По словам главы государства, на страну оказывают влияние конфликт на Украине, а также зависимость Молдавии от энергоресурсов России.
Однако экс-президент Молдавии Игорь Додон полагает, что власти Молдавии прикрывают конфликтом на Украине собственные провалы в управлении страной.
С сентября партия «Шор» проводит в Кишиневе бессрочную акцию протеста с требованием отставки действующего правительства. Митингующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную инфляцию и высокие цены на энергоресурсы.