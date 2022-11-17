Додон уличил власти Молдавии в прикрытии кризиса событиями на Украине

Власти Молдавии прикрывают конфликтом на Украине собственные провалы в управлении страной. Об этом заявил 17 ноября бывший президент Игорь Додон в эфире телеканала N-4.

По его мнению, и президент страны, и правящая партия «молятся, чтобы этот конфликт продолжался».

«Вместо того, чтобы выполнять предвыборные обещания, справиться с экономическим кризисом, повышать зарплаты и пенсии, они обвиняют во всем россиян», — продолжил политик.

Он также напомнил, что в Конституции страны прописана политика нейтралитета.

«Я слышал как многие депутаты правящей партии говорят, что если у власти был бы Додон, якобы в Молдавии была бы война. Категорически нет, мы оставались бы нейтральными, не присоединились бы к санкциям, экспорт и импорт с Россией продолжались бы», — заключил он.

Накануне министр экономики Молдавии Серджиу Гайбу подал в отставку. Временно исполнять его обязанности будет депутат от партии «Действие и солидарность» (ПДС) Дмитрий Алайба.

Ранее в этот день вице-спикер парламента Молдавии Влад Батрынч призвал отправить кабмин в отставку. Он указал на то, что правительство, сформированное правящей партией «Действие и солидарность», не справилось с кризисом в стране.

Также в среду более 100 активистов оппозиционной партии пикетировали Апелляционную палату Кишинева, требуя освободить людей, арестованных после обысков в офисах «Шор».

С этой инициативой выступил 8 ноября глава минюста Молдавии Серджиу Литвиненко. Он обвинил руководство «Шор» в незаконном финансировании и продвижении интересов некоего иностранного государства.

С сентября в Кишиневе оппозиция проводит бессрочную акцию протеста с требованием отставки действующего правительства. Митингующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную инфляцию и нежелание вести переговоры с Москвой о выгодных ценах на газ.