Реклама
Прямой эфир
Мир
В Ираке 20 человек пострадали в результате взрыва баллонов с газом
Армия
ВС РФ взяли под контроль дорогу между двумя поселками в ДНР
Мир
Чавушоглу призвал активизировать переговоры об экспорте российских удобрений
Мир
МИД РФ заявил о политическом заказе в решении суда по MH17
Мир
Бензовоз с 22,5 тыс. л бензина перевернулся в США
Мир
Варшава не разрешила Киеву участвовать в расследовании падения ракеты
Мир
CNN узнала о просьбе Зеленского созвониться с Байденом после ЧП в Польше
Мир
В Британии обвинили Зеленского в провоцировании ядерной войны
Общество
Собянин выразил соболезнования в связи со смертью президента ФФКК Горшкова
Мир
В США не увидели опровергающих падение украинской ракеты в Польше данных
Мир
Памятник Пушкину демонтировали в Черновцах
Мир
Сын Трампа призвал к мерам против Киева из-за падения ракет в Польше
Сюжет:

Додон уличил власти Молдавии в прикрытии кризиса событиями на Украине

Додон: власти Молдавии прикрывают провалы в работе событиями на Украине
0
Фото: ТАСС/Вениамин Демидецкий
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Молдавии прикрывают конфликтом на Украине собственные провалы в управлении страной. Об этом заявил 17 ноября бывший президент Игорь Додон в эфире телеканала N-4.

Раскусили обмен: Молдавия готова отдать Украине склады с российскими боеприпасами
Несмотря на нейтральный статус, Кишинев решил сблизиться с НАТО

По его мнению, и президент страны, и правящая партия «молятся, чтобы этот конфликт продолжался».

«Вместо того, чтобы выполнять предвыборные обещания, справиться с экономическим кризисом, повышать зарплаты и пенсии, они обвиняют во всем россиян», — продолжил политик.

Он также напомнил, что в Конституции страны прописана политика нейтралитета.

«Я слышал как многие депутаты правящей партии говорят, что если у власти был бы Додон, якобы в Молдавии была бы война. Категорически нет, мы оставались бы нейтральными, не присоединились бы к санкциям, экспорт и импорт с Россией продолжались бы», — заключил он.

Накануне министр экономики Молдавии Серджиу Гайбу подал в отставку. Временно исполнять его обязанности будет депутат от партии «Действие и солидарность» (ПДС) Дмитрий Алайба.

Ранее в этот день вице-спикер парламента Молдавии Влад Батрынч призвал отправить кабмин в отставку. Он указал на то, что правительство, сформированное правящей партией «Действие и солидарность», не справилось с кризисом в стране.

Также в среду более 100 активистов оппозиционной партии пикетировали Апелляционную палату Кишинева, требуя освободить людей, арестованных после обысков в офисах «Шор».

С этой инициативой выступил 8 ноября глава минюста Молдавии Серджиу Литвиненко. Он обвинил руководство «Шор» в незаконном финансировании и продвижении интересов некоего иностранного государства.

С сентября в Кишиневе оппозиция проводит бессрочную акцию протеста с требованием отставки действующего правительства. Митингующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную инфляцию и нежелание вести переговоры с Москвой о выгодных ценах на газ.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022