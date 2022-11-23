Оппозиционер Шор обвинил власти Молдавии в провоцировании энергокризиса

Действия нынешнего руководства Молдавии нанесли стране финансовый ущерб страны и спровоцировали энергетический кризис. Об этом в среду, 23 ноября, заявил оппозиционный молдавский политик Илан Шор.

Он отметил, что Молдавия всегда пользовалась льготной ценой на импорт природного газа. По сравнению со средним уровнем оплаты стран ЕС за этот вид топлива, страна платила в среднем в 2,2 раза меньше.

«Благодаря льготной цене на газ с 2010 по 2021 год Молдавия сэкономила почти $5,4 млрд. После 11 лет льготных цен и экономии миллиардов режим Майи Санду (президента Молдавии. — Ред.) принес нам только в этом году потери в $347 млн. Эта власть спровоцировала энергетический кризис», — написал Шор в своем Telegram-канале.

Как считает политик, к плачевной ситуации в стране привела инициатива правительства изменить формулу расчета с российским «Газпромом».

«Вице-премьер Андрей Спыну подписал 29 октября 2021 года дополнительный договор на поставку природного газа «Газпромом» компании Moldovagaz и добился изменения формулы расчета цены. В результате уже с этого года Молдавия платит больше, чем в среднем по Евросоюзу. Нам газ обходится в $890 за тыс. куб. м, в то время как в ЕС он импортируется в среднем по цене $640, или почти на 40% дешевле», — подчеркнул Шор.

21 ноября Санду заявила, что в Молдавии ожидается усугубление энергетического и экономического кризиса. По словам главы государства, на страну оказывают влияние конфликт на Украине, а также зависимость Молдавии от энергоресурсов России.

17 ноября бывший президент Игорь Додон заявил, что власти Молдавии прикрывают конфликтом на Украине собственные провалы в управлении страной. По его мнению, и президент страны, и правящая партия «молятся, чтобы этот конфликт продолжался».

За день до этого министр экономики Молдавии Серджиу Гайбу подал в отставку. В тот же день вице-спикер парламента Молдавии Влад Батрынч призвал отправить в отставку кабмин. Он указал на то, что правительство, сформированное правящей партией «Действие и солидарность», не справилось с кризисом в стране. Он напомнил, что если кабмин не отвечает ожиданиям граждан, то должен уйти в отставку.

14 ноября депутат, глава молдавской парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Дмитрий Алайба заявил, что Молдавия планирует с 2023 года отказаться от сотрудничества с «Газпромом» по поставкам газа и найти других поставщиков топлива.

С сентября партия «Шор» проводит в Кишиневе бессрочную акцию протеста с требованием отставки действующего правительства. Митингующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную инфляцию и нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ.