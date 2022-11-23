Реклама
Прямой эфир
Мир
Воздушную тревогу объявили в Киеве и нескольких областях Украины
Мир
МИД Сирии назвал действия Анкары на севере страны неприемлемыми
Мир
Президент Турции Эрдоган допустил встречу с сирийским коллегой
Интернет
Elden Ring признала лучшей игрой года по версии Golden Joystick Awards
Авто
Импорт машин из Китая в РФ за десять месяцев 2022 года вырос на 31%
Мир
Оппозиционер Шор обвинил власти Молдавии в провоцировании энергокризиса
Пресс-релизы
Первый Саммит Ассоциации виноградарей и виноделов России пройдет в рамках Винодельческого форума
Мир
Президент Хорватии отказал в обучении украинских солдат на территории страны
Мир
СМИ сообщили о договоренности РФ и НАТО избегать инцидентов в Черном море
Экономика
В ЦБ России отметили ухудшение стандартов потребкредитования со стороны банков
Мир
На Украине из-за проблем с электричеством закрылся крупнейший производитель ДСП
Мир
Верховный суд Британии отказал Шотландии в проведении референдума о независимости
Сюжет:

Оппозиционер Шор обвинил власти Молдавии в провоцировании энергокризиса

0
Фото: ТАСС/EPA/DUMITRU DORU
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Действия нынешнего руководства Молдавии нанесли стране финансовый ущерб страны и спровоцировали энергетический кризис. Об этом в среду, 23 ноября, заявил оппозиционный молдавский политик Илан Шор.

Удар в Спыну: почему в Молдавии не утихают акции протеста
Экономика республики тяжело переживает подорожание газа

Он отметил, что Молдавия всегда пользовалась льготной ценой на импорт природного газа. По сравнению со средним уровнем оплаты стран ЕС за этот вид топлива, страна платила в среднем в 2,2 раза меньше.

«Благодаря льготной цене на газ с 2010 по 2021 год Молдавия сэкономила почти $5,4 млрд. После 11 лет льготных цен и экономии миллиардов режим Майи Санду (президента Молдавии. — Ред.) принес нам только в этом году потери в $347 млн. Эта власть спровоцировала энергетический кризис», — написал Шор в своем Telegram-канале.

Как считает политик, к плачевной ситуации в стране привела инициатива правительства изменить формулу расчета с российским «Газпромом».

«Вице-премьер Андрей Спыну подписал 29 октября 2021 года дополнительный договор на поставку природного газа «Газпромом» компании Moldovagaz и добился изменения формулы расчета цены. В результате уже с этого года Молдавия платит больше, чем в среднем по Евросоюзу. Нам газ обходится в $890 за тыс. куб. м, в то время как в ЕС он импортируется в среднем по цене $640, или почти на 40% дешевле», — подчеркнул Шор.

21 ноября Санду заявила, что в Молдавии ожидается усугубление энергетического и экономического кризиса. По словам главы государства, на страну оказывают влияние конфликт на Украине, а также зависимость Молдавии от энергоресурсов России.

17 ноября бывший президент Игорь Додон заявил, что власти Молдавии прикрывают конфликтом на Украине собственные провалы в управлении страной. По его мнению, и президент страны, и правящая партия «молятся, чтобы этот конфликт продолжался».

За день до этого министр экономики Молдавии Серджиу Гайбу подал в отставку. В тот же день вице-спикер парламента Молдавии Влад Батрынч призвал отправить в отставку кабмин. Он указал на то, что правительство, сформированное правящей партией «Действие и солидарность», не справилось с кризисом в стране. Он напомнил, что если кабмин не отвечает ожиданиям граждан, то должен уйти в отставку.

14 ноября депутат, глава молдавской парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Дмитрий Алайба заявил, что Молдавия планирует с 2023 года отказаться от сотрудничества с «Газпромом» по поставкам газа и найти других поставщиков топлива.

С сентября партия «Шор» проводит в Кишиневе бессрочную акцию протеста с требованием отставки действующего правительства. Митингующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную инфляцию и нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022