Реклама
Прямой эфир
Мир
Кадыров ответил папе римскому на заявления о жестокости чеченцев
Общество
Россиянки оценили траты на ребенка до трех лет в 1,37 млн рублей
Происшествия
В Красноярске загорелся торговый центр
Общество
Синоптики спрогнозировали от -7 градусов в Московском регионе 30 ноября
Общество
Свиной грипп выявлен в 55 регионах России
Спорт
Сборная Сенегала вышла в плей-офф чемпионата мира во второй раз в истории
Мир
Пентагон признал совершенствование ВПК посредством конфликта на Украине
Мир
Стало известно о взрывах в украинском Никополе
Экономика
В Минфине предложили установить минимальную розничную цену на весь алкоголь
Общество
В России разрешат управлять легкими беспилотниками без спецобучения
Мир
Экс-защитника «Спартака» Петковича задержали со 115 кг кокаина в Амстердаме
Общество
Власти Крыма назвали чушью угрозы Украины о выдворении россиян с полуострова

В зависшем состоянии в РФ остались 59 зарубежных ритейлеров

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полностью ушли из России 16 зарубежных ритейлеров, еще семь пока распродают остатки и планируют тоже покинуть страну. Продолжают работу под новым брендом 27 компаний, 59 находятся на паузе, сообщили «Известиям» аналитики консалтинговой компании Nikoliers.

Минус на плюс: акции каких компаний РФ выиграют от ухода зарубежных брендов
Насколько могут вырасти их бумаги и почему

Также остается довольно существенное количество иностранных брендов, которые продолжают работать без изменений, добавили эксперты.

«Основная часть уходов иностранных брендов произошла по причине геополитической ситуации, а не бесперспективности бизнеса в России. Наша страна остается интересным рынком для иностранных брендов, и ряд компаний в текущей ситуации нашел возможность сохранить свой бизнес в РФ», — сказала партнер Nikoliers Анна Никандрова.

Наибольшая доля приостановивших свою деятельность брендов арендовали помещения в более крупных ТЦ, добавила она.

Ранее, 22 ноября, в пресс-службе H&M сообщили «Известиям», что торговая сеть не будет сотрудничать с российскими онлайн-ритейлерами.

Шведский ритейлер объявил о планах закрыть торговые точки и прекратить деятельность в РФ 18 июля. По информации издания Financial Times, единовременная потеря H&M из-за свертывания российского сегмента в размере 2,1 млрд шведских крон ударила по прибыли сети. 13 октября стало известно, что в 38 регионах России закрылись 68 магазинов компании.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022