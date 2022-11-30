В зависшем состоянии в РФ остались 59 зарубежных ритейлеров

Полностью ушли из России 16 зарубежных ритейлеров, еще семь пока распродают остатки и планируют тоже покинуть страну. Продолжают работу под новым брендом 27 компаний, 59 находятся на паузе, сообщили «Известиям» аналитики консалтинговой компании Nikoliers.

Также остается довольно существенное количество иностранных брендов, которые продолжают работать без изменений, добавили эксперты.

«Основная часть уходов иностранных брендов произошла по причине геополитической ситуации, а не бесперспективности бизнеса в России. Наша страна остается интересным рынком для иностранных брендов, и ряд компаний в текущей ситуации нашел возможность сохранить свой бизнес в РФ», — сказала партнер Nikoliers Анна Никандрова.

Наибольшая доля приостановивших свою деятельность брендов арендовали помещения в более крупных ТЦ, добавила она.

Ранее, 22 ноября, в пресс-службе H&M сообщили «Известиям», что торговая сеть не будет сотрудничать с российскими онлайн-ритейлерами.

Шведский ритейлер объявил о планах закрыть торговые точки и прекратить деятельность в РФ 18 июля. По информации издания Financial Times, единовременная потеря H&M из-за свертывания российского сегмента в размере 2,1 млрд шведских крон ударила по прибыли сети. 13 октября стало известно, что в 38 регионах России закрылись 68 магазинов компании.