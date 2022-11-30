Парламент Чехии одобрил пребывание украинских боевиков на территории республики в период их обучения. Об этом сообщает Чешское радио во вторник, 29 ноября.

«До конца 2023 года, согласно правительственным документам, должны состояться пять четырехнедельных курсов, в которых примут участие около 800 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.

Обучение украинских военных будет проходить на территории военного полигона Либава на северо-востоке страны.

Также парламент разрешил чешским военным обучать украинцев на территории других государств членов Евросоюза (ЕС). Ожидается, что для обучения страна выделит до 55 человек.

Ранее, 24 ноября, около 40 канадских военных приступили к обучению украинских саперов на территории Польши. 15 ноября ЕС официально запустил тренировочную миссию для украинских боевиков на территории своих стран. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что на территории Евросоюза (будут проходить подготовку 15 тыс. украинских военнослужащих.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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