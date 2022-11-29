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Президента ФФКР Горшкова похоронили на Ваганьковском кладбище

Президента ФФКР Горшкова похоронили на Ваганьковском кладбище рядом с фигуристкой Людмилой Пахомовой
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) и олимпийский чемпион в танцах на льду Александр Горшков похоронен на Ваганьковском кладбище рядом с его первой супругой, советской фигуристкой Людмилой Пахомовой. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщила его дочь Юлия Пахомова-Горшкова.

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«Прах папы сегодня был захоронен на Ваганьковском кладбище рядом с Людмилой Пахомовой», — сказала она ТАСС.

Горшков умер 17 ноября. По данным «Известий», к президенту ФФКР приехала скорая помощь, которая доставила его в больницу с острым инфарктом миокарда, после чего он попал в реанимацию, но медики не смогли его спасти.

Церемония прощания с Горшковым состоялась 20 ноября в Москве. Она прошла на малой спортивной арене в «Лужниках». На нем присутствовали министр спорта России Олег Матыцин, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, олимпийские чемпионы Татьяна Навка, Ирина Роднина и другие.

Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы Ирина Слуцкая назвала Горшкова легендой фигурного катания и великим человеком.

Советская фигуристка, депутат Госдумы Ирина Роднина в беседе с «Известиями» заявила, что Горшков был самым миролюбивым и дипломатичным человеком в фигурном катании.

Горшков — заслуженный мастер спорта СССР. Во время спортивной карьеры Горшков выступал в паре с Людмилой Пахомовой. Они стали первыми в истории олимпийскими чемпионами в спортивных танцах на льду в 1976 году.

С 2001 года являлся членом исполкома Олимпийского комитета России С 1998 по 2010 год был председателем технического комитета по танцам на льду Международного союза конькобежцев, с 2010-го возглавлял Федерацию фигурного катания.

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