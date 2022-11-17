Умер президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков

Президент Федерации фигурного катания на коньках России, советский фигурист, олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира и Европы Александр Горшков умер в возрасте 76 лет. Эту информацию 17 ноября пресс-атташе федерации подтвердил «Известиям».

Горшков возглавлял Федерацию фигурного катания с 2010 года. Причины смерти не уточняются.

Во время спортивной карьеры Горшков выступал в паре с Людмилой Пахомовой. Они — первые в истории олимпийские чемпионы в спортивных танцах на льду. Пара выиграла олимпийские золотые медали в 1976 году на Играх в австрийском Инсбруке.

Как шестикратные чемпионы мира (1970–1974, 1976) и Европы (1970–1971, 1973–1976) фигуристы вписаны в Книгу рекордов Гиннесса.

Горшков — заслуженный мастер спорта СССР. С 2001 года был членом исполкома Олимпийского комитета России, а в период с 1998 по 2010 год был председателем технического комитета по танцам на льду Международного союза конькобежцев.

В городе Одинцово Московской области был открыт центр фигурного катания им. А. Горшкова и Л. Пахомовой.