Роднина назвала умершего Горшкова самым дипломатичным и миролюбивым

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР), советский фигурист Александр Горшков был миролюбивым и дипломатичным. Об этом 17 ноября в беседе с «Известиями» заявила советская фигуристка, депутат Госдумы Ирина Роднина.

«Он был не только замечательный спортсмен, а, самое главное, замечательный человек. Его служба в федерации... Я считаю, что благодаря ему очень многие результаты получили такую оценку. Мне кажется, самый дипломатичный, самый миролюбивый человек в фигурном катании», — сказала она.

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова также прокомментировала «Известиям» новость о смерти Горшкова.

«Я знаю его всю жизнь. Я знаю его всю жизнь, вся жизнь прошла вместе. Всё», — отметила Тарасова.

О смерти Александра Горшкова в возрасте 76 лет стало известно ранее в этот день. Пресс-атташе ФФКР подтвердил «Известиям» эту информацию. Причины смерти не уточняются.

Горшков — заслуженный мастер спорта СССР. Во время спортивной карьеры Горшков выступал в паре с Людмилой Пахомовой. Они стали первыми в истории олимпийскими чемпионами в спортивных танцах на льду в 1976 году.

С 2001 года являлся членом исполкома Олимпийского комитета России, а в период с 1998 по 2010 год был председателем технического комитета по танцам на льду Международного союза конькобежцев, возглавлял Федерацию фигурного катания с 2010 года.