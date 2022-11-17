Стали известны подробности смерти президента ФФКР Александра Горшкова

По данным «Известий», президенту Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) Александру Горшкову стало плохо вечером 16 ноября.

Он находился в предобморочном состоянии. К нему приехала скорая и доставила в больницу с острым инфарктом миокарда, после чего Горшков попал в реанимацию.

Медики не смогли спасти его жизнь.

О смерти Александра Горшкова в возрасте 76 лет стало известно ранее в четверг.

Гендиректор ФФКР Александр Коган назвал неоценимым вклад Горшкова в развитие фигурного катания, подчеркнув, что вся семья российских фигуристов, тренеров и специалистов скорбит вместе с семьей Горшкова.

Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы Ирина Слуцкая назвала Горшкова легендой фигурного катания и великим человеком.

Горшков — заслуженный мастер спорта СССР. Во время спортивной карьеры Горшков выступал в паре с Людмилой Пахомовой. Они стали первыми в истории олимпийскими чемпионами в спортивных танцах на льду в 1976 году.

С 2001 года являлся членом исполкома Олимпийского комитета России, а в период с 1998 по 2010 год был председателем технического комитета по танцам на льду Международного союза конькобежцев, возглавлял Федерацию фигурного катания с 2010 года.