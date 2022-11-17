Гендиректор ФФКР назвал неоценимым вклад Горшкова в развитие фигурного катания

Смерть президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР), советского фигуриста Александра Горшкова является огромной потерей. Об этом в четверг, 17 ноября, заявил гендиректор ФФКР Александр Коган.

«Александр Георгиевич всю свою жизнь отдал фигурному катанию, его вклад в развитие российского и мирового фигурного катания неоценим», — сказал он ТАСС.

По его словам, в такую минуту трудно найти слова. Коган подчеркнул, что вся семья российских фигуристов, тренеров и специалистов скорбит вместе с семьей Горшкова.

О смерти Александра Горшкова в возрасте 76 лет стало известно ранее в этот день. Пресс-атташе ФФКР подтвердил «Известиям» эту информацию. Причины смерти не уточняются.

Горшков — заслуженный мастер спорта СССР. Во время спортивной карьеры Горшков выступал в паре с Людмилой Пахомовой. Они стали первыми в истории олимпийскими чемпионами в спортивных танцах на льду в 1976 году.

С 2001 года являлся членом исполкома Олимпийского комитета России, а в период с 1998 по 2010 год был председателем технического комитета по танцам на льду Международного союза конькобежцев, возглавлял Федерацию фигурного катания с 2010 года.