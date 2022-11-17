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Слуцкая назвала умершего Горшкова легендой фигурного катания

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы Ирина Слуцкая прокомментировала сообщения о смерти олимпийского чемпиона в танцах на льду и президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) Александра Горшкова. В беседе с «Известиями» в четверг, 17 ноября, она принесла свои соболезнования родственникам.

«Это очень неожиданно. Мои искренние соболезнования. Это был великий человек. Мои искренние соболезнования Юле, дочери, потому что мы с ней очень хорошо знакомы», — сказала Слуцкая.

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В беседе спортсменка назвала Горшкова легендой фигурного катания.

«Всегда тяжело, когда уходят действительно великие люди, уходит эпоха, уходят легенды. Мы его запомним легендой фигурного катания, как руководителя нашей федерации, который долгие годы работал на благо нашей федерации. Ну и вот со слезами на глазах», — добавила фигуристка.

Ране в этот день гендиректор ФФКР Александр Коган назвал неоценимым вклад Горшкова в развитие фигурного катания, подчеркнув, что вся семья российских фигуристов, тренеров и специалистов скорбит вместе с семьей Горшкова.

О смерти Александра Горшкова в возрасте 76 лет стало известно ранее в четверг. Пресс-атташе ФФКР подтвердил «Известиям» эту информацию. Причины смерти не уточняются.

Горшков — заслуженный мастер спорта СССР. Во время спортивной карьеры Горшков выступал в паре с Людмилой Пахомовой. Они стали первыми в истории олимпийскими чемпионами в спортивных танцах на льду в 1976 году.

С 2001 года являлся членом исполкома Олимпийского комитета России, а в период с 1998 по 2010 год был председателем технического комитета по танцам на льду Международного союза конькобежцев, возглавлял Федерацию фигурного катания с 2010 года.

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