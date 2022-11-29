Вдова Шатунова рассказала о планах установить на его могиле памятник

Памятник на могиле экс-солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова планируется установить в сентябре 2023 года, сообщила «АиФ» вдова певца Светлана Шатунова.

«В следующем сентябре Юре исполнилось бы 50 лет. Было бы хорошо установить памятник к этой дате. В то же время я не ставлю жестких рамок. Главное — сделать хороший памятник, достойный легендарного музыканта, которого любят миллионы людей», — сказала она.

Юрий Шатунов умер 23 июня в возрасте 48 лет. За день до смерти музыканту стало плохо, когда он вместе с друзьями находился в подмосковном Домодедово. Причиной кончины музыканта стала острая сердечная недостаточность.

26 июня директор исполнителя Аркадий Кудряшов сообщил СМИ о возбуждении уголовного дела против врачей скорой, не сумевших оказать своевременную помощь артисту. На следующий день Следственный комитет РФ опроверг информацию о возбуждении уголовного дела по факту смерти Шатунова. В тот же день семья артиста заявила, что не имеет претензий к сотрудникам скорой.

В начале источник «Известий» сообщил, что сотрудники Следственного комитета (СК) России и медики не обнаружили криминальной составляющей в смерти Шатунова.

Юрий Шатунов — советский и российский певец. С 1986 по 1991 год являлся солистом группы «Ласковый май». Исполнял такие хиты, как «Белые розы», «Лето», «Пусть будет ночь», «Седая ночь», «Ну что же ты…» и другие.

За время существования группы в ней приняли участие не менее 10 солистов. Группа распалась в 1991 году, вскоре после ухода из нее Шатунова.

Покинув группу, Шатунов уехал в Германию и выучился там на звукорежиссера. Некоторое время он работал только в студии, а затем продолжил сольную карьеру.