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Иммунолог рассказала о новой мутации метапневмовируса в России

Иммунолог Шуппо: в России наблюдается новая мутация метапневмовируса
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Метапневмовирус давно известен среди множества других респираторных вирусов, которые вызывают ОРВИ у детей и взрослых, при этом сейчас в России наблюдается новая его мутация. Об этом «Известиям» 29 ноября рассказала научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.

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Накануне Роспотребнадзор Свердловской области сообщил о росте заболеваемости ОРВИ, при этом чаще всего в регионе заражаются метапневмовирусом.

Как пояснила Шуппо, этот вирус переносится воздушно-капельным путем и поражает верхние дыхательные пути.

«Вирусов огромное количество на планете. То один, то другой начинает превалировать в конкретный сезон. Активность вируса может быть снижена на несколько лет, в этот период он адаптируется к новым условиям, мутирует и снова начинает распространяться. Сейчас мы наблюдаем новую мутацию метапневмовируса», — сказала иммунолог.

По ее словам, распространение метапневмовируса в регионе и за его пределами будет во многом зависеть от иммунного ответа жителей. То же самое происходит в ситуации с любым другим вирусом.

«Если у человека крепкий адаптированный иммунитет, то он не заболеет. Вирус останется на слизистой оболочке, иммунитет блокирует его проникновение и распространение в других клетках организма. У людей со слабым иммунитетом вирус начинает реплицироваться в клетках организма и вызывает заболевание. Если организм ослаблен или имеются хронические заболевания, то к ОРВИ присоединяться вторичные инфекции», — добавила Шуппо.

Ранее во вторник в Роспотребнадзоре сообщили о нарастании в России активности вирусов гриппа и ОРВИ, показатель заболеваемости вырос на 18,5% по сравнению с предыдущей неделей. При этом в структуре респираторных вирусов негриппозной этиологии наиболее высокой остается доля риновирусов (18,1%), РС-вирусов (14,0%), метапневмовирусов (12,1%), аденовирусов (9,7%). Среди вирусов гриппа преобладает штамм А (H1N1)-2009 (свиной грипп).

Как писали «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов, заболеваемость гриппом и ОРВИ идет по нарастающей и может выйти на пик к концу декабря–началу января. Потом, как правило, наблюдается спад заболеваемости, после чего может вновь следовать рост, предостерегли специалисты.

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