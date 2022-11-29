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Путин и Токаев обсудили тройственный газовый союз России, Казахстана и Узбекистана

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Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев 28 ноября на встрече в Кремле обсудили создание тройственного газового союза. Об этом написал пресс-секретарь Токаева Руслан Желдибай в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

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«Речь шла о создании «тройственного газового союз» в составе России, Казахстана, Узбекистана с целью координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана», — объяснил Желдибай.

Он добавил, что Путин и Токаев договорились провести детальные переговоры по данному проекту, в том числе запланировали привлечь экспертов из Казахстана, Узбекистана и России.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также отметил, что данный проект еще будет обсуждаться и оформляться. Он также высказал мнение, что такой газовый союз будет соответствовать интересам всех трех стран.

28 ноября Токаев на встрече с Путиным пообещал, что Казахстан будет делать всё для защиты российских инвестиций в республике.

Путин, в свою очередь, указал, что Международная торговля находится в кризисе, поэтому Россия переориентирует свой экспорт и импорт на новые рынки.

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