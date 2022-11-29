Реклама
Прямой эфир
Мир
Рассекречены документы о кровавом терроре поляков против украинцев в годы ВОВ
Общество
НДФЛ заплатят все работающие за границей россияне
Мир
ФРГ потратит €20 млрд на покрытие дефицита боеприпасов из-за поставок на Украину
Мир
Посол РФ в Канаде назвал закон о запрете ЛГБТ-пропаганды причиной вызова в МИД страны
Общество
Синоптики предупредили о гололедице в Москве и области 29 ноября
Мир
Французский политик назвал триллионы евро платой ЕС за помощь Украине
Происшествия
Стало известно о гибели двух человек в результате ДТП на севере Москвы
Спорт
Португалия обыграла Уругвай и обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ-2022
Мир
Reuters рассказало о неудачной попытке стран ЕС договориться о потолке цен на нефть РФ
Мир
Илон Маск сообщил об отказе Apple размещать рекламу в Twitter
Туризм
Сейшелы с 1 декабря отменят документы по COVID-19 для въезда туристов
Мир
Стало известно о взрывах в Днепропетровске
Сюжет:

Появились кадры запуска ракеты-носителя «Союз-2.1б»

0
Фото: Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Воздушно-космические силы (ВКС) провели запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк. Кадрами запуска поделилось Минобороны РФ во вторник, 29 ноября.

После старта ракета была взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту разгонным блоком «Фрегат» и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС.

Возвести в ступень: новый аппарат выведет спутники на высокую орбиту
Российские ученые нашли способ быстрее и дешевле направлять в космос устройства навигации и связи

Ранее, 28 ноября, ВКС РФ провели запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах Министерства обороны России. Впоследствии аппарат ракеты был выведен на орбиту. Спутнику присвоен порядковый номер «Космос-2564».

Отмечается, что после выведения на орбиту космического аппарата офицеры Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС внесли сведения о нем в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства и приступили к анализу и обработке информации о новом космическом объекте.

Предыдущий запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с военным спутником был произведен с космодрома Плесецк 2 ноября. В тот же день спутник был выведен на орбиту.

Ранее, 22 октября, на космодроме Восточный состоялся пуск ракеты «Союз-2.1б» с первым спутником орбитальной группировки «Сфера» — «Скиф-Д» — и тремя спутниками «Гонец-М». Это был первый пуск в 2022 году с космодрома Восточный и первый для «Союза-2» на новом топливе, а также ракета-носитель впервые была заправлена нафтилом во всех ступенях.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022