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Наука
Ракета «Союз-2.1б» с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк
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Ракета «Союз-2.1б» с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк

Минобороны РФ: ракета «Союз-2.1б» с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк
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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Ракета «Союз-2.1б» с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк. Об этом в среду, 2 ноября, сообщили в Минобороны РФ.

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«С Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — заявили в ведомстве.

Ранее, 22 октября, на космодроме Восточный состоялся пуск ракеты «Союз-2.1б» с первым спутником орбитальной группировки «Сфера» — «Скиф-Д» — и тремя спутниками «Гонец-М». Это был первый пуск в 2022 году с космодрома Восточный и первый для «Союза-2» на новом топливе, а также ракета-носитель впервые была заправлена нафтилом во всех ступенях.

«Сфера» предполагает создание спутниковой группировки более чем из 600 космических аппаратов. Основная цель программы — обеспечение высокого качества космических услуг в России путем создания новых отечественных космических технологий, систем и продуктов для эффективной цифровой трансформации экономики, а также для обеспечения безопасности РФ.

10 октября ракета «Союз-2.1б» с навигационным космическим аппаратом «Глонасс-К» также стартовала с космодрома Плесецк. Основой системы ГЛОНАСС являются 24 спутника, движущихся над поверхностью Земли.

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