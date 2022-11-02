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Запущенный с космодрома Плесецк военный спутник вышел на орбиту

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Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
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Запущенный с космодрома Плесецк военный спутник вышел на орбиту. Об этом сообщили 2 ноября в Минобороны РФ.

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Ракета «Союз-2.1б» с военным спутником стартовала в 09:48 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области ранее в среду.

«В расчетное время космический аппарат был выведен на целевую орбиту разгонным блоком «Фрегат» и принят на управление наземными средствами Космических войск ВКС. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют в штатном режиме», — сказали в ведомстве.

Спутнику был присвоен порядковый номер «Космос-2563».

22 октября на космодроме Восточный состоялся пуск ракеты «Союз-2.1б» с первым спутником орбитальной группировки «Сфера» «Скиф-Д» и тремя спутниками «Гонец-М». Это был первый пуск в 2022 году с космодрома Восточный и первый для «Союза-2» на новом топливе, а также ракета-носитель впервые была заправлена нафтилом во всех ступенях.

10 октября ракета «Союз-2.1б» с навигационным космическим аппаратом «Глонасс-К» также стартовала с космодрома Плесецк. Основой системы ГЛОНАСС являются 24 спутника, движущихся над поверхностью Земли.

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