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Ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Плесецк

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Ракета «Союз-2.1б» с навигационным космическим аппаратом «Глонасс-К» стартовала с космодрома Плесецк. Об этом сообщило Минобороны РФ в понедельник, 10 октября.

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«Стартовавшая в 05:52 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области ракета космического назначения «Союз-2.1б» в 05:54 мск была принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что все операции и старт ракеты прошли в штатном режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя.

«Глонасс-К» — серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС. Основой системы ГЛОНАСС являются 24 спутника, движущихся над поверхностью Земли. Основное отличие от GPS в том, что спутники ГЛОНАСС в орбитальном движении не имеют синхронности с вращением Земли, что обеспечивает им большую стабильность.

Ракета «Союз-2.1в» стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области 1 августа, в 23:25 мск. В Минобороны РФ сообщали, что запуск производился боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил.

7 июля с космодрома Плесецк состоялся пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с российским навигационным спутником «Глонасс-К».

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