«Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-К» стартовал с космодрома Плесецк

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с российским навигационным спутником «Глонасс-К» стартовала с космодрома Плесецк. Об этом в четверг, 7 июля, сообщает Минобороны РФ.

Все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме.

«Головная часть ракеты космического назначения «Союз-2.1б» в составе разгонного блока «Фрегат» и космического аппарата «Глонасс-К» в расчетное время 12:27 мск штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б», — отметили в ведомстве.

Выведение навигационного аппарата на расчетную орбиту разгонным блоком «Фрегат» займет несколько часов.

«Глонасс-К» — серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС. Основой системы ГЛОНАСС являются 24 спутника, движущихся над поверхностью Земли. Основное отличие от GPS в том, что спутники ГЛОНАСС в орбитальном движении не имеют синхронности с вращением Земли, что обеспечивает им большую стабильность.

В июне прошлого года стало известно, что в состав орбитальной группировки ГЛОНАСС после 2030 года могут войти модернизированные высокоэллиптические спутники «ВКК-М» и малогабаритные аппараты «МНКА-М». Отмечается, что к 2050 году должны быть созданы и внедрены аппараты следующего после «Глонасс-К2» поколения (КА «Глонасс-КМ») или модификации, а также, возможно, навигационные космические аппараты нового типа.