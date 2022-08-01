Ракета «Союз-2.1в» стартовала с космодрома Плесецк

Ракета легкого класса «Союз-2.1в» стартовала с космодрома Плесецк. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что она выведет на орбиту космический аппарат, разработанный для российского оборонного ведомства.

«В понедельник, 1 августа, в 23:25 мск с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен запуск ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1в» с космическим аппаратом, разработанным в интересах Минобороны России», — говорится в сообщении.

Ранее, 7 июля, Минобороны РФ сообщило, что ракета-носитель «Союз-2.1б» с российским навигационным спутником «Глонасс-К» стартовала с космодрома Плесецк. Уточнялось, что выведение навигационного аппарата на расчетную орбиту разгонным блоком «Фрегат» займет несколько часов.

До этого, 19 мая, стало известно, что ракета «Союз-2.1» с военным спутником была запущена с космодрома Плесецк в Архангельской области. Запуск ракеты был осуществлен боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил.

Первый пуск «Союз-2» в России состоялся 5 февраля 2022 года. ВКС России запустили «Союз-2.1а» с космическим аппаратом Минобороны РФ, который должен был быть выведен на орбиту. Ведомство уточняло, что предстартовые операции, а также старт прошли штатно.