Ракета «Союз-2.1б» с первым спутником группировки «Сфера» стартовала с Восточного

На космодроме Восточный в субботу, 22 октября, состоялся пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с первым спутником орбитальной группировки «Сфера» — «Скиф-Д» и тремя спутниками «Гонец-М».

«Ракета-носитель отработала в штатном режиме, разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты и уже везет спутники на заданные орбиты», — говорится в Telegram-канале «Роскосмоса».

Как отмечается, это был первый пуск в 2022 году с космодрома Восточный и первый для «Союза-2» на новом топливе, а также ракета-носитель впервые была заправлена нафтилом во всех ступенях. Ранее им заправляли только третью ступень ракеты-носителя «Союз-2.1б» и вторую ступень «Союза-2.1в».

Последний «Союз-2» с Восточного с первой и второй ступенями, заправленными керосином, стартовал в октябре 2021 года.

«Сфера» предполагает создание спутниковой группировки более чем из 600 космических аппаратов. Основная цель программы — обеспечение высокого качества космических услуг в России путем создания новых отечественных космических технологий, систем и продуктов для эффективной цифровой трансформации экономики, а также для обеспечения безопасности Российской Федерации.

В апреле правительство одобрило программу создания многоспутниковой группировки «Сфера». Директор департамента перспективных программ госкорпорации «Роскосмос» Сергей Прохоров добавил, что проект был согласован с Министерством цифрового развития, Минэкономразвития и Минфином.