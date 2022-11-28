Запущенный с космодрома Плесецк военный спутник выведен на орбиту

Космический аппарат ракеты «Союз-2.1б», запущенный с космодрома Плесецк, выведен на орбиту. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ в понедельник, 28 ноября.

«В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту разгонным блоком «Фрегат» и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют в штатном режиме», — рассказали в ведомстве.

Как отмечается, старт ракеты и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. Спутнику присвоен порядковый номер «Космос-2564».

О том, что воздушно-космические силы (ВКС) РФ провели запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах Министерства обороны России, стало известно ранее этим же днем, 28 ноября.

Предыдущий запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с военным спутником был произведен с космодрома Плесецк 2 ноября. В тот же день спутник был выведен на орбиту.

Ранее, 22 октября, на космодроме Восточный состоялся пуск ракеты «Союз-2.1б» с первым спутником орбитальной группировки «Сфера» — «Скиф-Д» — и тремя спутниками «Гонец-М». Это был первый пуск в 2022 году с космодрома Восточный и первый для «Союза-2» на новом топливе, а также ракета-носитель впервые была заправлена нафтилом во всех ступенях.