ВКС РФ провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ провели запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах Министерства обороны России с космодрома Плесецк, сообщили 28 ноября в Telegram-канале ведомства.

«В понедельник, 28 ноября, в 18:17 мск с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическим аппаратом (КА) в интересах Минобороны России», — рассказали в пресс-службе министерства.

Предыдущий запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с военным спутником был произведен с космодрома Плесецк 2 ноября. Отмечается, что в тот же день спутник был выведен на орбиту.

Ранее, 22 октября, на космодроме Восточный состоялся пуск ракеты «Союз-2.1б» с первым спутником орбитальной группировки «Сфера» — «Скиф-Д» — и тремя спутниками «Гонец-М». Это был первый пуск в 2022 году с космодрома Восточный и первый для «Союза-2» на новом топливе, а также ракета-носитель впервые была заправлена нафтилом во всех ступенях.