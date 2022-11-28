Ликвидированы напавшие на отель в Могадишо боевики

Сомалийские силовики ликвидировали всех боевиков террористической группировки «Аш-Шабаб», напавших на отель в центре столицы страны Могадишо. Об этом 28 ноября сообщило издание GaroweOnline.

Атака на отель Villa Rose, расположенный вблизи дворца президента Сомали Хасана Шейха Мохамада, была совершена в воскресенье вечером. Отель известен как популярное среди членов правительства и депутатов место встреч. Операция по ликвидации боевиков длилась почти сутки.

Специальную операций провел спецназ «Данаб».

Из-за атаки на отель прервали работу обе палата парламента Сомали.

О числе уничтоженных боевиков и их жертв не сообщается, известно, что их более 10.

В конце октября в результате двух взрывов в столице Сомали Могадишо погибли 104 человека, еще 269 пострадали. Два заминированных автомобиля были припаркованы у здания министерства образования.