Число жертв взрывов в Сомали возросло до 104 человек

В результате двух взрывов в столице Сомали Могадишо погибли 104 человека, еще 269 пострадали. Об этом 30 октября заявил мэр города Ясин Мадале. Его слова приводит Twitter издания Somalia Guardian.

Накануне сообщалось, что в результате взрывов двух заминированных автомобилей возле министерства образования погибли по меньшей мере 100 человек, еще 300 получили ранения.

Первый взрыв прогремел возле оживленного перекрестка рядом с ведомством. Второй произошел, когда приехали машины скорой помощи и собрались люди, чтобы помочь пострадавшим. За произошедшее никто не взял на себя ответственность. Президент страны Хасан Шейх Мохамуд обвинил в теракте исламистскую группировку «Аль-Шабааб» (запрещена в РФ).

Также 28 октября к зданию министерства образования в Сомали приехали две машины боевиков. Они ворвались в здание и устроили стрельбу. В результате погибло не менее 30 человек, в том числе женщины и дети.

По данным посольства РФ в Джибути и по совместительству Сомали, российские граждане в результате теракта не пострадали. В дипломатической миссии не исключили новых атак и настоятельно призвали воздержаться от поездок в Сомали.