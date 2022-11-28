В посольстве США заявили об отсутствии у Грайнер жалоб в колонии

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер не обращалась с жалобами на условия содержания в российской колонии. Об этом 28 ноября заявила временная поверенная в делах США в России Элизабет Руд.

«Насколько мы поняли из общения с ней, она здорова и чувствует себя настолько хорошо, насколько это можно ожидать в ее сложных обстоятельствах», — рассказала она «РИА Новости».

По ее словам, сотрудники дипмиссии намерены посетить Грайнер после получения разрешения от российских властей.

Также Руд рассказала, что США продолжают вести переговоры об освобождении Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана.

«США по специальным каналам продолжают обсуждать с российскими властями вопрос освобождения Грайнер и Уилана. Как мы уже говорили, США внесли на рассмотрение серьезное предложение. Мы дорабатывали это предложение и предлагали альтернативы. К сожалению, пока со стороны РФ серьезного ответа на эти предложения не поступило», — отметила дипломат.

9 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что усилия американской стороны сконцентрированы на мерах по возвращению на родину осужденных в России Грайнер и Уилана. В свою очередь 3 ноября российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что для России главное — вернуть домой как можно больше россиян, которые пока пребывают в американских застенках. В первую очередь речь шла об Александре Виннике и Викторе Буте.

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной США Грайнер была задержана сотрудниками таможни в аэропорту Шереметьево в феврале. У девушки обнаружили вейпы с маслом каннабиса. В отношении спортсменки возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств в значительном размере» (ч. 2 ст. 229.1 и ч. 1 ст. 228 УК РФ). Баскетболистка 7 июля полностью признала свою вину, заявив, что у нее не было умысла совершить преступление.