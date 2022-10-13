«Возвращение Виктора домой — вопрос жизни и смерти»
Посол России в США Анатолий Антонов провел с приговоренным к 25 годам в американской тюрьме Виктором Бутом в три раза больше времени, запланированного на встречу. Об этом в интервью «Известиям» рассказала супруга заключенного Алла Бут. По ее словам, визит дипломата стал для Виктора глотком надежды: представитель России передал ему все слова поддержки и от неравнодушных соотечественников, и от близких. Россиянин не жаловался на состояние здоровья, потому что «это не в характере Виктора», но выглядит он очень «сухим», сказала она со слов Антонова. Семья Бута пока не планирует поездку в США из-за сложностей в получении виз.
Супруга Виктора Бута Алла
«Они поговорили о многом»
— Алла, посол России в США накануне посетил вашего мужа в тюрьме. О чем им удалось поговорить?
— Анатолий Иванович (Антонов, посол РФ в США. — «Известия») мне позвонил сразу, как вышел от Виктора из тюрьмы. Посол рассказал, что планировал провести там с Виктором 30-40 минут, а провел 1,5 часа. Еще он добавил, что Виктор очень интересный собеседник и они поговорили о многом. Естественно, Анатолий Иванович передал все, что мы хотели передать Виктору через него, включая и пожелания от российских граждан. Огромное количество людей передает Виктору привет и поддерживает его. Еще посол сказал, что Виктор — молодец, держится. Я спросила, как он выглядит, потому что мы давно не виделись, ответил, что «крепкий, но сухой».
— Как Виктор себя чувствует, жаловался ли он послу на проблемы со здоровьем?
— Виктор никогда не жалуется. Никогда и ни на что. Это противоречит его установкам: мужчина должен быть мужчиной. Он жалуется, только когда уже критическая ситуация. За 15 лет это было всего четыре раза. Тогда ему действительно нужна была помощь, потому что было состояние между жизнью и смертью. Виктор никогда не спекулирует на своем состоянии здоровья. Если другие люди это позволяют, то Виктор себе этого никогда не позволял и не позволит. Он настоящий человек, борец. Если держаться — то держаться. Это как наши ребята в Донбассе сейчас: «если мы держимся, то мы держимся». Никаких спекуляций.
Посол РФ в США Анатолий Антонов
— Какие эмоции у Анатолия Ивановича от встречи? Рассказал ли он о подробностях их беседы?
— Анатолий Иванович — все-таки посол. Время у человека очень ограничено. Судя по тому, что Анатолий Иванович мне сказал, это был очень позитивный разговор. «Мы переговорили обо всем», — сказал он. Я поняла, что многих вопросов они коснулись: в том числе и ситуации в мире. Но подробностей я не знаю.
«Дело за американской стороной»
— Обсудили ли они вопросы его возвращения домой и обмен? По оценкам посла, когда он может состояться?
— Этого никто не знает. Мы вместе с вами смотрим, что происходит сейчас в мире, что говорят американцы. Я, так же как и вы, смотрю, что пишут: вот — Байден сказал (что готов обсудить обмен баскетболистки Бриттни Грайнер. — «Известия»), или еще что-либо другое. В любом случае, для Виктора подобный визит был огромным актом поддержки его страны — России. Это поддержка и со стороны россиян, и со стороны государства. Для него это огромный глоток надежды на то, что все-таки о нем помнят, и ждут, чтобы он вернулся домой. Дело за американской стороной, какие договоренности будут достигнуты. Сейчас вообще это все очень напряженно. Эта неопределенность и ожидания — очень тяжело. И для Виктора, и нас. Понятно, что в виду общей непростой тяжелой ситуации, мы беспокоимся, как бы это не повлияло на процесс разговора.
— Есть ли вероятность, что вы сможете еще раз посетить Виктора в тюрьме лично?
— Вопрос нашей поездки туда — история пока очень сложная. Я сомневаюсь, что нам вообще дадут визы. Мы в 2019 году ездили — около семи месяцев ждали визу, нам в ее оформлении помогал российский МИД. Потому что нас почему-то причислили к классу террористов. Нам реально было отказано, когда мы сами подавали. Все это было очень долго с какими-то большими проблемами. Сейчас я думаю, что это просто невозможно по политическим осложнениям. Даже если бы вдруг произошло чудо и нам дали визу, мы бы, конечно насобирали денег, потому что и поездка, и проживание дороги достаточно.
— Спустя столько времени возможность возвращения Виктора домой как никогда близка, и этого ждут многие люди. Как ваше состояние эти дни?
— Вы знаете, я за этот год потеряла родителей — и маму, и папу. Для меня это такие тяжелые утраты. Мои родители — блокадники, я знаю, что мама писала письма и в МИД, и в правительство, и ответы получала. Они — бойцы. У нее была очень тяжелая болезнь. Мама, когда приходила, всегда спрашивала: «а как у Витюши здоровье? Как он там себя чувствует?». Я лишилась всех. Для меня сейчас возвращение Виктора домой — вопрос жизни и смерти. Это же не два-три года, прошло все-таки 15 лет. Это огромный пласт жизни. Это жизни многих людей, родственников. Конечно, жизнь есть жизнь, но это очень тяжело.
Мне недавно люди в социальных сетях, наши сограждане, присылали письма в поддержку. Я их отправлю Виктору обязательно. Я очень этому рада. Мне может написать кто угодно. Напрямую с ним никакой связи нет, только через тюремную почту. Мы договорились: мне присылают письма, я перевожу на английский и отправляю Виктору по почте. Вот такая односторонняя связь. Но для него это очень важно, эти слова поддержки, особенно в такое время. Его поддерживают много людей. Я знаю, что Виктора тут ждут, любят и надеются, что он вернется в ближайшее время.