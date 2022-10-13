«Возвращение Виктора домой — вопрос жизни и смерти»

Посол России в США Анатолий Антонов провел с приговоренным к 25 годам в американской тюрьме Виктором Бутом в три раза больше времени, запланированного на встречу . Об этом в интервью «Известиям» рассказала супруга заключенного Алла Бут. По ее словам, визит дипломата стал для Виктора глотком надежды: представитель России передал ему все слова поддержки и от неравнодушных соотечественников, и от близких. Россиянин не жаловался на состояние здоровья, потому что «это не в характере Виктора», но выглядит он очень «сухим» , сказала она со слов Антонова. Семья Бута пока не планирует поездку в США из-за сложностей в получении виз.

Возвращение Виктора Супруга Виктора Бута Алла Фото: РИА Новости/Михаил Тургиев

«Они поговорили о многом»

— Алла, посол России в США накануне посетил вашего мужа в тюрьме. О чем им удалось поговорить?

— Анатолий Иванович (Антонов, посол РФ в США. — «Известия») мне позвонил сразу, как вышел от Виктора из тюрьмы. Посол рассказал, что планировал провести там с Виктором 30-40 минут, а провел 1,5 часа . Еще он добавил, что Виктор очень интересный собеседник и они поговорили о многом. Естественно, Анатолий Иванович передал все, что мы хотели передать Виктору через него, включая и пожелания от российских граждан. Огромное количество людей передает Виктору привет и поддерживает его. Еще посол сказал, что Виктор — молодец, держится. Я спросила, как он выглядит, потому что мы давно не виделись, ответил, что «крепкий, но сухой» .

— Как Виктор себя чувствует, жаловался ли он послу на проблемы со здоровьем?

— Виктор никогда не жалуется. Никогда и ни на что. Это противоречит его установкам: мужчина должен быть мужчиной. Он жалуется, только когда уже критическая ситуация . За 15 лет это было всего четыре раза. Тогда ему действительно нужна была помощь, потому что было состояние между жизнью и смертью. Виктор никогда не спекулирует на своем состоянии здоровья. Если другие люди это позволяют, то Виктор себе этого никогда не позволял и не позволит. Он настоящий человек, борец. Если держаться —­ то держаться. Это как наши ребята в Донбассе сейчас: «если мы держимся, то мы держимся». Никаких спекуляций.

Возвращение Виктора Посол РФ в США Анатолий Антонов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Какие эмоции у Анатолия Ивановича от встречи? Рассказал ли он о подробностях их беседы?

— Анатолий Иванович — все-таки посол. Время у человека очень ограничено. Судя по тому, что Анатолий Иванович мне сказал, это был очень позитивный разговор. «Мы переговорили обо всем», — сказал он. Я поняла, что многих вопросов они коснулись : в том числе и ситуации в мире. Но подробностей я не знаю.

«Дело за американской стороной»

— Обсудили ли они вопросы его возвращения домой и обмен? По оценкам посла, когда он может состояться?

— Этого никто не знает. Мы вместе с вами смотрим, что происходит сейчас в мире, что говорят американцы . Я, так же как и вы, смотрю, что пишут: вот — Байден сказал (что готов обсудить обмен баскетболистки Бриттни Грайнер. — «Известия»), или еще что-либо другое. В любом случае, для Виктора подобный визит был огромным актом поддержки его страны — России. Это поддержка и со стороны россиян, и со стороны государства. Для него это огромный глоток надежды на то, что все-таки о нем помнят, и ждут, чтобы он вернулся домой . Дело за американской стороной, какие договоренности будут достигнуты. Сейчас вообще это все очень напряженно. Эта неопределенность и ожидания — очень тяжело. И для Виктора, и нас. Понятно, что в виду общей непростой тяжелой ситуации, мы беспокоимся, как бы это не повлияло на процесс разговора .

— Есть ли вероятность, что вы сможете еще раз посетить Виктора в тюрьме лично?

— Вопрос нашей поездки туда — история пока очень сложная. Я сомневаюсь, что нам вообще дадут визы . Мы в 2019 году ездили — около семи месяцев ждали визу, нам в ее оформлении помогал российский МИД. Потому что нас почему-то причислили к классу террористов. Нам реально было отказано, когда мы сами подавали. Все это было очень долго с какими-то большими проблемами. Сейчас я думаю, что это просто невозможно по политическим осложнениям. Даже если бы вдруг произошло чудо и нам дали визу, мы бы, конечно насобирали денег, потому что и поездка, и проживание дороги достаточно.

Возвращение Виктора Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

— Спустя столько времени возможность возвращения Виктора домой как никогда близка, и этого ждут многие люди. Как ваше состояние эти дни?

— Вы знаете, я за этот год потеряла родителей — и маму, и папу . Для меня это такие тяжелые утраты. Мои родители — блокадники, я знаю, что мама писала письма и в МИД, и в правительство, и ответы получала. Они — бойцы. У нее была очень тяжелая болезнь. Мама, когда приходила, всегда спрашивала: «а как у Витюши здоровье? Как он там себя чувствует?». Я лишилась всех. Для меня сейчас возвращение Виктора домой — вопрос жизни и смерти. Это же не два-три года, прошло все-таки 15 лет . Это огромный пласт жизни. Это жизни многих людей, родственников. Конечно, жизнь есть жизнь, но это очень тяжело.

Мне недавно люди в социальных сетях, наши сограждане, присылали письма в поддержку. Я их отправлю Виктору обязательно. Я очень этому рада. Мне может написать кто угодно. Напрямую с ним никакой связи нет, только через тюремную почту. Мы договорились: мне присылают письма, я перевожу на английский и отправляю Виктору по почте. Вот такая односторонняя связь. Но для него это очень важно, эти слова поддержки, особенно в такое время. Его поддерживают много людей. Я знаю, что Виктора тут ждут, любят и надеются, что он вернется в ближайшее время.