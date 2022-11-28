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Временная поверенная в делах США рассказала о канале связи с Россией

Посольство США: Бёрнс и Нарышкин в Анкаре не обсуждали вопрос украинского урегулирования
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Канал между главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным и директором ЦРУ Уильямом Бёрнсом существует для управления рисками, особенно ядерными. Об этом 28 ноября заявила агентству «РИА Новости» поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд.

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По ее словам, именно этот вопрос был целью встречи Бёрнса с российским коллегой.

«Господин Бёрнс никаких переговоров не проводил и урегулирование конфликта на Украине не обсуждал», ― добавила поверенная в делах США.

Она также выразила уверенность в том, что еще один разговор может быть проведен по этому каналу, если возникнет такая возможность.

«Пока, насколько мне известно, ничего не запланировано», ― пояснила Руд.

Встреча Нарышкина и Бёрнса прошла 14 ноября в Анкаре. Известно, что стороны обсуждали управление рисками и задержанных в России граждан США в том числе.

На следующий день в Белом доме заявили, что встреча была необходима для поддержания «каналов связи» между США и РФ открытыми. Там сообщили, что целью встречи была передача сигнала о последствиях возможного применения Москвой ядерного оружия, а разрешение конфликта на Украине не обсуждалось.

Помимо этого в Вашингтоне заявили, что на встрече также обсуждались задержанные в России граждане США.

В МИД России заявили, что инициатива диалога исходила со стороны Вашингтона. По словам замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергея Рябкова, на встрече обсуждались чувствительные вопросы.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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