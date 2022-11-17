МИД назвал инициатора встречи Нарышкина и Бернса

Встреча директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бернса с главой Службы внешней разведки (СВР) Сергеем Нарышкиным в Анкаре была инициирована Вашингтоном. Об этом 17 ноября заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Контакт был инициирован американской стороной, проведен он по линии спецслужб», — отметил высокопоставленный дипломат.

Он отметил, что на встрече обсуждались чувствительные вопросы.

15 ноября заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател рассказал, что Бернс встретился с Нарышкиным, чтобы обсудить вероятные последствия применения ядерного оружия. По его словам, в числе прочего в рамках встречи Бернс поднимал вопросы заключенных американских граждан.

Ранее в этот же день в Белом доме заявили, что встреча была необходима для поддержания «каналов связи» между США и РФ открытыми. Там сообщили, что целью встречи была передача сигнала о последствиях возможного применения Москвой ядерного оружия, а урегулирование на Украине не обсуждалось.

Встреча Нарышкина и Берна состоялась 14 ноября. Стороны обсуждали в том числе управление рисками.

Тогда же пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что инициатива о переговорах исходила от американской стороны.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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