В прокуратуре сообщили о задержании сбившей мать с детьми в Москве
37-летняя женщина, совершившая наезд на мать с двумя детьми, задержана в качестве подозреваемой в порядке ст. 91 УПК РФ. Об этом в воскресенье, 27 ноября, сообщили в прокуратуре Северо-Западного административного округа города Москвы.
«37-летняя женщина задержана в порядке ст. 91 УПК РФ в качестве подозреваемой. Соответствующее сообщение поступило в прокуратуру Северо-Западного административного округа», — говорится в сообщении.
Ранее в этот день в столице автомобиль Kia наехал на женщину с двумя маленькими детьми. После наезда автомобиль перевернулся.
По данным «Известий», мать погибла сразу после происшествия, дети, одному из которых 6–7 лет, получили травмы. Позже источник сообщил, что один из пострадавших детей умер в машине скорой помощи. Грудной ребенок не пострадал.
Как стало известно, за рулем автомобиля была женщина. По предварительным данным, она не справилась с управлением. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
По словам очевидца происшествия, иномарка ехала на большой скорости и налетела на тротуар. В этот момент по тротуару женщина гуляла с мальчиком 6–7 лет и ребенком в коляске. Очевидец рассказал, что грудной ребенок отлетел вместе с коляской, а мать вместе со старшим сыном поджало машиной.
Сама женщина, находившаяся за рулем автомобиля, пояснила, что потеряла сознание за рулем. После ДТП она дала показания в автомобиле полиции и прошла медосвидетельствование.