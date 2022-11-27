Уголовное дело возбудили после наезда машины на мать с детьми в Москве

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту наезда на мать с двумя детьми на улице Свободы в Москве, в результате которого женщина и один ребенок скончались. Об этом 27 ноября сообщает столичный ГУ МВД.

«По данному факту СУ УВД СЗАО возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ, проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день в столице автомобиль Kia наехал на женщину с двумя маленькими детьми. После наезда автомобиль перевернулся.

По данным «Известий», мать погибла сразу после происшествия, дети, одному из которых 6–7 лет, получили травмы. Позже источник сообщил, что один из пострадавших детей умер в машине скорой помощи. Грудной ребенок не пострадал.

Как стало известно, за рулем автомобиля была женщина. По предварительным данным, она не справилась с управлением.

Как рассказал очевидец происшествия, иномарка ехала на большой скорости и налетела на тротуар. В этот момент по тротуару женщина гуляла с мальчиком лет 6–7 и ребенком в коляске. По его словам, грудной ребенок отлетел вместе с коляской, а мать вместе со старшим сыном поджало машиной.

Сама 37-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля, пояснила, что потеряла сознание за рулем. После ДТП она дала показания в автомобиле полиции и прошла медосвидетельствование.