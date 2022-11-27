Реклама
Прямой эфир
Спорт
Футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили массовую драку на поле
Происшествия
Пострадавший при наезде авто в Москве ребенок умер
Мир
Сооснователь финансовой пирамиды Finiko Сабиров задержан в Дубае
Мир
Лукашенко обвинил США в препятствовании переговорам Украины с РФ
Происшествия
Автомобиль сбил мать с двумя маленькими детьми в Москве
Происшествия
Сбившая мать с детьми на тротуаре в Москве заявила, что потеряла сознание
Происшествия
В Охотском море загорелось судно с сотней людей на борту
Мир
Токаев прибыл с визитом в Москву для переговоров с Путиным
Спорт
РФС обсудит вопрос перехода в Азиатскую конфедерацию на ближайшем исполкоме
Общество
Помощник Жукова не подтвердила информацию о переходе вице-спикера в Счетную палату
Спорт
Хорваты разгромили канадцев на ЧМ в Катаре
Мир
Жители Вены вышли на марш против антироссийских санкций

Уголовное дело возбудили после наезда машины на мать с детьми в Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту наезда на мать с двумя детьми на улице Свободы в Москве, в результате которого женщина и один ребенок скончались. Об этом 27 ноября сообщает столичный ГУ МВД.

«По данному факту СУ УВД СЗАО возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ, проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день в столице автомобиль Kia наехал на женщину с двумя маленькими детьми. После наезда автомобиль перевернулся.

По данным «Известий», мать погибла сразу после происшествия, дети, одному из которых 6–7 лет, получили травмы. Позже источник сообщил, что один из пострадавших детей умер в машине скорой помощи. Грудной ребенок не пострадал.

Как стало известно, за рулем автомобиля была женщина. По предварительным данным, она не справилась с управлением.

Как рассказал очевидец происшествия, иномарка ехала на большой скорости и налетела на тротуар. В этот момент по тротуару женщина гуляла с мальчиком лет 6–7 и ребенком в коляске. По его словам, грудной ребенок отлетел вместе с коляской, а мать вместе со старшим сыном поджало машиной.

Сама 37-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля, пояснила, что потеряла сознание за рулем. После ДТП она дала показания в автомобиле полиции и прошла медосвидетельствование.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022