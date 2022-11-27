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Опубликованы кадры первых минут после смертельной аварии на улице Свободы в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Опубликованы кадры первых минут после аварии на улице Свободы в Москве, где погибла мать с ребенком.

На кадрах видно, как прохожий держит на руках грудного ребенка. Затем камера запечатлела перевернутый автомобиль, рядом с ним без признаков жизни лежат женщина и ребенок.

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Виновница аварии какое-то время была внутри перевернутой машины, затем стала оттуда выбираться. На вопрос о том, что случилось, женщина ответила, что у нее закружилась голова.

Автомобиль Kia наехал на женщину с двумя маленькими детьми ранее в этот день. После наезда автомобиль перевернулся. В результате мать детей погибла, затем скончался один из ее детей. Грудной ребенок не пострадал.

Позже стало известно, что за рулем автомобиля была женщина. Она рассказала, что потеряла сознание за рулем.

Как рассказал очевидец «Известиям», иномарка ехала на большой скорости и налетела на тротуар. По его словам, после наезда авто грудной ребенок отлетел вместе с коляской, а мать со старшим сыном прижало машиной.

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