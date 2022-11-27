Сбившая мать с детьми на тротуаре в Москве заявила, что потеряла сознание

37-летняя водитель автомобиля Kia, которая сбила мать с детьми на улице Свободы в Москве, утверждает, что потеряла сознание за рулем. По данным «Известий», ее зовут Наталья У. Стаж ее вождения — с 2019 года.

В настоящее время женщина дает показания в автомобиле полиции, затем она пройдет медосвидетельствование.

Автомобиль Kia наехал на женщину с двумя маленькими детьми ранее в этот день. После наезда автомобиль перевернулся. В результате мать детей погибла. Позже скончался один из ее детей.

Известно, что на момент ДТП женщина шла с коляской — ребенок, находившейся в ней, не пострадал.

Как рассказал очевидец «Известиям», иномарка ехала на большой скорости и налетела на тротуар. По его словам, после наезда авто грудной ребенок отлетел вместе с коляской, а мать со старшим сыном поджало машиной.